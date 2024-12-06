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Erzurum'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 37 Göçmen Yakalandı

Erzurum'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 37 Göçmen Yakalandı
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Erzurum'da polisin yaptığı denetimlerde, 23 kaçak göçmen bir tırın mühürlü dorse kısmında, 11’i kamyonet kasa kısmında ve 3’ü ise otomobil içinde olmak üzere toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Mültecileri batı illerine sevk eden 7 kişi tutuklandı.

Erzurum'da polisin yaptığı denetimlerde bir tırın mühürlü dorse kısmında 23, kamyonet aracın kasa kısmında saman balyalarıyla gizlenmiş vaziyette 11 ve otomobil içinde 3 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde göçmen kaçakçılığı suçunun men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, düzensiz göçmenleri sınır illerden alarak batı illerine sevkini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen otomobil, kamyonet ve tır Erzurum'da durduruldu.

Yapılan kontrollerde tırın mühürlü dorse kısmında 23, kamyonet aracın kasa kısmında saman balyalarıyla gizlenmiş vaziyette 11 ve otomobilin yolcu koltuğunda 3 olmak üzere ülkeye illegal giriş yapan toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere olayların şüphelisi toplam 7 şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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