Haberler

Erzurum'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 20 Yakalandı, 3 Tutuklandı

Erzurum'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 20 Yakalandı, 3 Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda 20 kaçak göçmen yakalanırken, 4 şahıstan 3'ü tutuklandı. Emniyet, göçmen kaçakçılığına karşı mücadelesini sürdürecek.

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda 20 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü- Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Yakutiye ilçesi tren garı mevkiine geçilerek batı illerine göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Şahsın gösterdiği adreste yapılan kontrollerde 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen şahıs yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Konuyla ilgili olduğu düşünülen A.E.D. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.Ş. ve H.H. ifade işlemleri sonrası adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Aşkale uygula noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken araç sürücüsü İ.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu

Evinde pişirip yediği yemek sonu oldu
Deprem endişesi Burcu Kara'yı taşınmaya zorladı

Burcu Kara'dan yürek burkan veda: Umarım bir gün geri döneriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.