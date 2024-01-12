Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Kaçak Botoks İlacı Ele Geçirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir otobüsün bagajında 2 bin 296 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Aşkale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan Van-İstanbul seferi yapan otobüsün bagaj kısmında bulunan şüpheli kolide yapılan aramada gümrük kaçağı 26 adet botoks şırıngası ve 2 bin 296 adet botoks ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Van Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title