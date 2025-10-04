Erzurum'da JASAT Operasyonu: 115 Şahıs Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında son bir ay içerisinde 115 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Hınıs ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hınıs A-1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından, son bir ay içerisinde suç ve suçlularla mücadele ederek genel asayiş, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler neticesinde; 68 şahıs asayiş suçlarından, 35 şahıs siber suçlardan, 7 şahıs narkotik suçlardan, 5 şahıs kaçakçılık ve organize suçlardan olmak üzere toplam 115 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, 'Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir' denildi. - ERZURUM