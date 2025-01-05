Erzurum'da Jandarmadan Kaçakçılığa Darbe

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede suçlulara göz açtırmıyor.

Jandarma ekiplerinin son bir ay içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda; 16 gram metamfetamin, 35 gram bonzai, 36 gram kubar esrar, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 25 adet fişek, 38 adet tarihi sikke,20 kg kaçak nargile tütünü, 1 ton 124 kg kaçak tütün, 133 adet kaçak puro, 50 adet sigara likidi, 324 adet gümrük kaçağı akıllı saat ve 370 adet muhteviyatı, 300 adet gümrük kaçağı parfüm ve 300 adet gümrük kaçağı kozmetik malzeme ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM