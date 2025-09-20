Haberler

Erzurum'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Erzurum'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonda bir şahıs yakalanırken, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahıs ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Horasan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 şahsa ait ev ve iş yerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 47 adet 9 mm fişek, 1 adet kama bıçak, 1 adet bıçak, 1 adet kılıç ele geçirildi. Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli işlemler başlatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Taraftar Okan Buruk'un kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim

Taraftar kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın'dan oyuncularını üzecek sözler

Maç sonunda kendi takımı için öyle şeyler söyledi ki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.