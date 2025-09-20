Erzurum'da Jandarma Operasyonu: Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahıs ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Horasan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 şahsa ait ev ve iş yerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 47 adet 9 mm fişek, 1 adet kama bıçak, 1 adet bıçak, 1 adet kılıç ele geçirildi. Olay şüphelisi 1 şahıs hakkında, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adli işlemler başlatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM