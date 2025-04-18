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Erzurum'da Jandarma Operasyonu: Kaçak Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Erzurum'da Jandarma Operasyonu: Kaçak Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
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Erzurum'da jandarma ekipleri, bomba arama köpeği Yazı'nın desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirdi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzurum'da jandarma ekipleri, bomba arama köpeği Yazı'nın da desteği ile yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak silah ve mühimmat ele geçirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Palandöken ilçesinde bomba arama köpeği Yazı'nın da katıldığı operasyonda; 1adet uzun namlulu Martini marka tüfek, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet kama ile toplam 35 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olay şüphelisi 2 şahıs hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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