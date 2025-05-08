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Erzurum'da Jandarma Operasyonu: 92 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Jandarma Operasyonu: 92 Aranan Şahıs Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, haklarında arama kararı bulunan toplam 92 şahıs yakalandı. Valilik açıklamasında, emniyet ve asayiş görevlerine devam edileceği vurgulandı.

Erzurum'da jandarma ekipleri tarafından haklarında arama kararı olan 92 şahsa yönelik operasyon yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Nisan 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; ifadeye yönelik aranan 75 şahıs, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 15 şahıs, 5-10 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, olmak üzere toplam 92 şahıs yakalandı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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