Erzurum'da Jandarma Operasyonu: 4 Tabanca ve Çok Sayıda Mermi Ele Geçirildi

Erzurum'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda dört adet tabanca ve bunlara ait çok sayıda şarjör ile mermi ele geçirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonlarda bir araçta 4 adet tabanca, 5 adet şarjör, 23 adet 9 mm fişek, suçta kullanıldığı değerlendirilen 12 adet kimlik belgesi/kredi kartı, 15 bin 620 TL nakit para ve 4 adet telefon ele geçirildi. Olay şüphelisi bir şahıs, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM