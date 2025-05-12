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Erzurum'da Jandarma Operasyonu: 2 Kilo Sahte Altın Ele Geçirildi

Erzurum'da Jandarma Operasyonu: 2 Kilo Sahte Altın Ele Geçirildi
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Erzurum'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 kilo sahte külçe altın ile birlikte ruhsatsız silahlar ve sahte kozmetik ürünler ele geçirildi. Toplamda 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Erzurum'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 2 kilo sahte külçe altın ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Nisan 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 2 kilo sahte külçe altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mühimmatı, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet dedektör, 12 adet muhtelif kazı malzemesi ve 219 adet sahte kozmetik malzemesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 25 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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