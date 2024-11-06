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Erzurum'da Jandarma Operasyonları: 157 Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Jandarma Operasyonları: 157 Şahıs Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Ekim 2024'de yapılan operasyonlarda toplam 157 aranan şahsı yakalayarak adli işlemlerini tamamladı. Yakalananlar arasında dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi suçlardan ceza almış kişiler bulunuyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Ekim 2024 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlar yapıldı.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında elde edilen sonuçlarla alakalı yapılan açıklamada, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü. isimli şahıs 02.10.2024 tarihinde Karayazı ilçesinde yakalanarak, adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kültür Varlıkları Bulmak Amacıyla, İzinsiz Olarak Kazı veya Sondaj Yapmak ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından aranan ve hakkında 9 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.A. isimli şahıs 06.10.2024 tarihinde Ankara ilinde yakalanarak, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Kasten Öldürme suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs 18.10.2024 tarihinde Horasan ilçesinde yakalanarak, adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B.T isimli şahıs 18.10.2024 tarihinde Aziziye ilçesinde yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama ve Kamu Görevini Usulsüz Üstlenme suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs 25.10.2024 tarihinde Aşkale ilçesinde yakalanarak, adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir." denildi.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kaklarında yakalama kararı bulunan; ifadeye yönelik aranan 125 şahıs, 0-5 yıl süreyle hapis cezasıyla aranan 28 şahıs, 5-10 yıl süreyle hapis cezasıyla aranan 4 şahıs, olmak üzere toplam 157 aranan şahıs yakalandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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