Erzurum'da Jandarma 124 Suçluyu Yakaladı

Erzurum'da jandarma ekipleri, hakkında yakalama kararı olan 124 kişiyi yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Aralık 2024 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; ifadeye yönelik aranan 94 şahıs, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 27 şahıs, 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 3 şahıs, olmak üzere toplam 124 aranan şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM