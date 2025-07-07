Erzurum'da Jandarma, 100 Aranan Şahsı Yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 100 şahıs yakalandı.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, İfadeye yönelik aranan 78 şahıs, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 17 şahıs, 5-10 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 4 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 1 olmak üzere toplam 100 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM