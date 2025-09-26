Erzurum'da İş Merkezinde Havalandırma Kaynağından Yangın

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir iş merkezinin havalandırma bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ata İş Merkezi'nde havalandırma sisteminden kaynaklı küçük çaplı bir yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek büyümesini engelledi. Kısa süreli paniğe neden olan yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş merkezinin dışında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ERZURUM