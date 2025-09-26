Haberler

Erzurum'da İş Merkezinde Havalandırma Kaynağından Yangın

Erzurum'da İş Merkezinde Havalandırma Kaynağından Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Ata İş Merkezi'nde havalandırma sisteminden kaynaklanan küçük çaplı bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir iş merkezinin havalandırma bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ata İş Merkezi'nde havalandırma sisteminden kaynaklı küçük çaplı bir yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek büyümesini engelledi. Kısa süreli paniğe neden olan yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş merkezinin dışında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu, verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'a mazbatasını veren Ali Koç: Müsaadenizle biz kaçıyoruz

Mazbatayı veren Ali Koç'un tören sonundaki son cümlesi olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.