Erzurum'da intihar eden iş arkadaşı Dilara Köç'ün ölümüne neden olduğu iddia edilen kadın şantaj suçundan ceza aldı

Erzurum'da intihar eden iş arkadaşı Dilara Köç'ün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Çağla Fatmanur Eğilmez, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan beraat ederken, 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay 25 gün hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

ERZURUM'da intihar eden iş arkadaşı Dilara Köç'ün (20) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Çağla Fatmanur Eğilmez, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan beraat ederken, 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay 25 gün hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Erzurum'da, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Dilara Köç'ün cansız bedeni 10 Ekim 2022'de Palandöken ilçesinde, Polis Okulu'nun karşısındaki 12 katlı inşaatın önünde bulundu. İntihar ettiği belirlenen Dilara Köç'ün işten ayrıldığı tespit edildi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı iş yerinde çalışan Çağla Fatmanur Eğilmez ile Ali K.'nin birlikte çekilen fotoğraflarının Ali K.'nin eşine gönderildiğini, gönderen kişinin de Dilara Köç olduğu yönünde dedikodular çıktığını saptadı.

Dilara Köç'ün akrabası ve aynı zamanda ailesinin avukatı olan Murat Koç, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Cezanın yeterli olmadığını belirten avukat Murat Köç, "Mahkemenin kararına göre sanık müteveffaya şantaj yapıyor ama bu şantajın Dilara'nın intiharıyla alakasının olmadığını söylüyor. Mahkemeye bunu düşündüren sebebin ne olduğunu kesinlikle anlayamadık. Verilen ceza usul ve esasa aykırıdır. Karara itiraz edip üst mahkemeye göndereceğiz" dedi.