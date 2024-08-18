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Erzurum'da İnekler Bataklıktan Kurtarıldı

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Erzurum itfaiye ekipleri, bir ihbar üzerine kırsal alanda saplanan inekleri kurtardı. Çoban Gazi Ağırbaş'ın hayvanları sulamak için getirdiği dere kenarındaki bataklığa saplanan inekler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Erzurum itfaiye ekipleri kendilerine gelen bir ihbar üzerine gittikleri kırsal alanda, su kenarındaki bataklığa saplanan inekleri tek tek kurtardı.

Erzurum Ilıca Mahallesi'nde çobanlık yapan Gazi Ağırbaş, hayvanlarını otlattıktan sonra sulamak için getirdiği dere kenarında bir anda şok yaşadı. Hayvanlar tek tek su içmek için geldikleri dere kenarındaki bataklığa saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu hayvanları saplandıkları yerden çıkardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İtfaiye erzurum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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