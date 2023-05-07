Erzurum'da İmamoğlu mitinginde olay

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde olaylar çıktı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda halk buluşmasına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanın arka tarafında toplanan grubun taşlı saldırısına uğradı. Otobüs üzerinden vatandaşlara bir süre hitap eden İmamoğlu, konuşmasını yarıda keserek aşağı indi. Bu sırada polis saldırgan gruba müdahale etti.

MHP İl Başkanı Adem Yudagül, toplanan kalabalığa hitap ederek tepkinin sandıkta olacağını söyledi. - ERZURUM