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Erzurum'da İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

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Erzurum'da İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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Erzurum'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi düzenledi. 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında düzenlenen eğitimde temel trafik kuralları, yaya güvenliği ve emniyet kemeri kullanımı anlatıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.

Erzurum'da çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli, İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıflarda gerçekleştirilen sunumlarda öğrencilere; temel trafik kuralları, yaya güvenliği, okul geçitlerinden güvenli karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, emniyet kemeri kullanımının hayati önemi ve trafikte bilinçli yaya ile yolcu olma konularında uygulamalı ve teorik bilgiler aktarıldı.

Emniyet yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların huzur ve güvenliğini sağlamak, trafik kültürünü küçük yaşlarda aşılamak adına kent genelindeki eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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