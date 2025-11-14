Haberler

Erzurum'da Hız Sınır Tabelaları Sadeleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum'da hız sınırını belirleyen 386 tabela kaldırdı, 42 yeni tabela eklendi. Hız sınırının sadeleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 50 km hız sınırı tabelası en çok değiştirilen tabelalar arasında yer aldı.

Karayollarında değişen şartlar dikkate alınarak ülke genelinde hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmelere gidildi. Bu amaçla Erzurum'da 386 adet tabela kaldırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planında yer alan performans göstergeleri kapsamında karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde, değişen koşullar ve son dönemde kamuoyunda oluşan hassasiyet de göz önünde bulundurularak sadeleştirmeye gidilmesi, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması amacıyla bazı uygulamalar yapılmasına karar vermişti.

Bu çerçevede; Erzurum'da bir dizi çalışma yapıldı. İl genelinde 386 adet tabela kaldırılken, 42 adet yeni tabela konuldu. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde en çok 50 km hız sınırı tabelası kaldırıldı. Yine en çok 50 km hız tabelası konuldu. Bu arada Karayolları ekipleri tarafından toplam 76 adet refüj aralığında 9 işlem yapılırken, 17'si kapatıldı ve 50'sinde çalışmalar sürüyor. 82 adet meskun mahal tabelasından 32'si kaldırıldı, 24'nün konumu yerleşim alanına yaklaştırıldı ve 26'sının konumu değiştirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı

Konutta talep tamamen buraya kaydı! Nedeni fiyat farkı
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu

Muazzez Abacı'nın mal varlığı ve mirasçısı belli oldu
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Trump'tan Oval Ofis'te çocuklara cömert hediyeler

Oval Ofis'te neşeli anlar, çocuklar adını sordu
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Orhangazi Belediye Başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Belediye başkanı kardeşinin evinde fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Sadettin Saran gözünü kararttı! Hem Barcelona'dan hem de Real Madrid'den transfer

Hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın yıldızını istiyor
Muazzez Abacı'nın naaşının getirilmesi için bakanlık harekete geçti

Muazzez Abacı'nın cenaze programı belli oldu
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.