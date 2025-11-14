Erzurum'da Hız Sınır Tabelaları Sadeleşti

Karayollarında değişen şartlar dikkate alınarak ülke genelinde hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmelere gidildi. Bu amaçla Erzurum'da 386 adet tabela kaldırıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planında yer alan performans göstergeleri kapsamında karayollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde, değişen koşullar ve son dönemde kamuoyunda oluşan hassasiyet de göz önünde bulundurularak sadeleştirmeye gidilmesi, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması amacıyla bazı uygulamalar yapılmasına karar vermişti.

Bu çerçevede; Erzurum'da bir dizi çalışma yapıldı. İl genelinde 386 adet tabela kaldırılken, 42 adet yeni tabela konuldu. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde en çok 50 km hız sınırı tabelası kaldırıldı. Yine en çok 50 km hız tabelası konuldu. Bu arada Karayolları ekipleri tarafından toplam 76 adet refüj aralığında 9 işlem yapılırken, 17'si kapatıldı ve 50'sinde çalışmalar sürüyor. 82 adet meskun mahal tabelasından 32'si kaldırıldı, 24'nün konumu yerleşim alanına yaklaştırıldı ve 26'sının konumu değiştirildi. - ERZURUM