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Erzurum'da Haziran Ayında 165 Ölümlü-Yaralamalı Trafik Kazası

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Erzurum'da 2024 yılının ilk 6 ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında ölümlü ve yaralamalı kazaların sayısı 165 olarak açıklandı. Ayrıca, maddi hasarlı kazaların daha fazla olduğu belirtildi.

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Haziran ayı içinde 165 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 6aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Haziran ayı döneminde 165 ölümlü-yaralamalı kaza, 212 maddi hasarlı ve bu kazalarda 2 kişi öldü, 329 yaralı kayıtlara geçti.

2024 yılı 6 aylık dönemde ise 729 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 185 maddi hasarlı ve bu kazalarda 10 kişi öldü, bin 294 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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