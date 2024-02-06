Erzurum'da hapis cezası bulunan Halil K. yakalandı

Erzurum'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil K. polis tarafından yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil K. (İhraç Polis Memuru) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM