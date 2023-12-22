Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 şüpheli ve 12 Afganistan uyruklu yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şahıs ve 12 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheliler tutuklandı ve Afganistan uyruklu göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şahıs ve 12 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Göçmen Kaçakçılığı ve Başkasına Ait Kimlik Belgesini ve Bilgilerini Kullanma suçlarını örgütlü olarak işleyen 4 organizatör yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca aynı olayda firari olan Afganistan uyruklu organizatör de yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda ülkemize yasadışı yollardan giren 12 Afganistan uyruklu şahıs Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edildiği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afganistan Jandarma Erzurum Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title