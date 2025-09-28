Erzurum'da Geniş Çaplı Güvenlik Uygulaması Yapıldı

Erzurum'da İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da katılımı ile kent genelinde geniş çaplı uygulama yapıldı.

Milli güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak il merkezinde 55 ekip ve 600 personelin katılımıyla 13 noktada sabit yol uygulaması, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik 12 bölgede ise huzur uygulaması yapıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Tüm birimlerin katılımıyla uygulama planladık. 55 ekip ve 600 personelle sahada olacağız. Aranan şahıslar, narkotik madde kullanımı ve bulunduranlara yönelik çalışmalar yapılacak" dedi. - ERZURUM