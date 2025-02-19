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Erzurum'da 'Gelecek Biziz' Projesi ile Gençlere Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Düzenlendi

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Erzurum'da polis tarafından hayata geçirilen 'Gelecek Biziz' projesi kapsamında, öğrenciler terörle mücadele ve toplumsal bilinçlendirme amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere katıldı. Proje kapsamında yapılan etkinlikler 460 öğrenciyi kapsadı.

Erzurum'da polis "Gelecek Biziz" projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel içerikli programlar düzenledi.

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devlete millete olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Gelecek Biziz" projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda Erzurum'un Karaçoban ilçesinden toplam 50 öğrenciye Erzurum' un tarihi ve turistlik yerleri gezdirildi. Tiyatro seyir etkinliği yapılmış ve etkinlik kapsamında kahvaltı ve akşam yemeği verilerek hediye ve ikramlarda bulunuldu. Çocuklar Palandöken Dağı'nda kızak ve benzeri etkinliklere katılarak gönüllerinde eğlendiler.

Kara Fatma" isimli milli ve manevi değerleri yükselten tiyatro etkinliğine merkez ilçe olan Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şükrüpaşa Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Yakutiye Anadolu Lisesinden toplam 410 öğrenci getirildi. Tiyatro etkinliği öncesi öğrencilere bilgilendirme sunumu yapılarak gençlerin terör konusunda bilinçlenmeleri sağlandı. Toplamda 460 öğrenciye ulaşılarak broşür dağıtımı yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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