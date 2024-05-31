Erzurum'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde polis plakasız bir aracı fark etti. "Dur" ihtarına uymayan bir sürücü polise zor anlar yaşattı.

Erzurum'da bir sürücü, trafik ekiplerinin rutin kontrol yaptığı noktada aracını durdurmadı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine polis aracı takibe aldı. Tüm uyarılara rağmen Gürcükapı Semti'nde ters yöne giren araç, park halindeki iki araca çarparak kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonrası polis ekipleri şahsı ve aracı bir sokakta durdurdu. Yapılan sorgulama ve inceleme aracın trafikten çekilmiş plakasız olduğu belirlendi. Sürücüyü gözaltına alan polis araca el koydu.

Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde araç şoförünün kaçışı ve polisin takibi film sahnelerini aratmadı. Kaçan sürücünün çarptığı araçlarda yaklaşık 20 bin TL hasar olduğu öğrenildi. - ERZURUM