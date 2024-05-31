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Erzurum'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca

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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde polis plakasız bir aracı fark etti. Sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri kovalamaca sonrası şahsı ve aracı durdurdu. Araçtan çıkan sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu. Kaçan sürücünün çarptığı araçlarda yaklaşık 20 bin TL hasar olduğu belirlendi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde polis plakasız bir aracı fark etti. "Dur" ihtarına uymayan bir sürücü polise zor anlar yaşattı.

Erzurum'da bir sürücü, trafik ekiplerinin rutin kontrol yaptığı noktada aracını durdurmadı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine polis aracı takibe aldı. Tüm uyarılara rağmen Gürcükapı Semti'nde ters yöne giren araç, park halindeki iki araca çarparak kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonrası polis ekipleri şahsı ve aracı bir sokakta durdurdu. Yapılan sorgulama ve inceleme aracın trafikten çekilmiş plakasız olduğu belirlendi. Sürücüyü gözaltına alan polis araca el koydu.

Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde araç şoförünün kaçışı ve polisin takibi film sahnelerini aratmadı. Kaçan sürücünün çarptığı araçlarda yaklaşık 20 bin TL hasar olduğu öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakutiye Erzurum Trafik 3.Sayfa Haberler

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