Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü üyesi yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda hakkında hapis cezası bulunan örgüt üyesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol E. (Esnaf) yakalanarak gözaltına alınarak işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Erzurum Emniyet Müdürlüğümüz İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 11 adet aranması, 29 yıl 9 ay 15 gün ve 6 milyon 865 bin 520 TL kesilmiş cezası bulunan, 7 yıldır firar olarak aranan Kadir T. İsimli şahıs üzerinde taşımış olduğu sahte kimlikle birlikte yakalandı. - ERZURUM