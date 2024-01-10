Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü üyesi ihraç öğretmen yakalandı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı. İhbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine D. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda; Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine D. (ihraç öğretmen) yakalanarak gözaltına alındı. Emine D. yapılan işlemlerin akabinde cezaevine teslim edildi. - ERZURUM