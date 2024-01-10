Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü üyesi ihraç öğretmen yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda; Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine D. (ihraç öğretmen) yakalanarak gözaltına alındı. Emine D. yapılan işlemlerin akabinde cezaevine teslim edildi. - ERZURUM