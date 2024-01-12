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Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü üyesi ihraç imam yakalandı

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde hapis cezası bulunan ihraç imam yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde hapis cezası bulunan ihraç imam yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM ekiplerinin çalışmaları sonucu, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç imam-hatip Kanun Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüpheli, işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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