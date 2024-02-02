Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda, Bylock isimli kriptolu haberleşme programı kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda Bylock isimli kriptolu haberleşme programı kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında Erzurum Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarda; Bylock isimli kriptolu haberleşme programı kullandıkları tespit edilen E.A. ve H.Ö. ile örgütün öğrenci yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.D. (kamuda aktif hemşire) olmak üzere, toplam 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından alınan talimat gereği serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ERZURUM