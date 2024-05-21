Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da FETÖ üyesi yurt müdürü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ üyesi olan yurt müdürü, polis tarafından yakalandı. Şahıs, cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yurt müdürü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan M. B. (Yurt Müdürü/Özel Sektör) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. M,B. işlemleri akabinde cezaevine teslim edilirken, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

 'Etek boyu' sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti

"Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title