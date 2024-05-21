Erzurum'da FETÖ üyesi yurt müdürü yakalandı

Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yurt müdürü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan M. B. (Yurt Müdürü/Özel Sektör) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. M,B. işlemleri akabinde cezaevine teslim edilirken, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM