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Erzurum'da FETÖ üyesi öğretmen yakalandı

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda FETÖ üyesi öğretmen (özel sektör) yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda FETÖ üyesi öğretmen (özel sektör) yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlü İstihbarat ve TEM Şubesi ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalarda; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (Öğretmen/Özel Sektör) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. A.A. işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi. Konuya ilişkin olarak Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Erzurum Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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