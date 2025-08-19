Erzurum'da FETÖ Üyesi İnfaz Koruma Memuru Yakalandı

Hakkında yakalama kararı bulunan A.K., Erzurum'un Horasan ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Erzurum'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi infaz koruma memuru yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan A.K. isimli (İhraç İnfaz Koruma Memuru) şahıs Horasan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

