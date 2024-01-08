Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç üsteğmen yakalandı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şube müdürlüğü görevlileri tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen yakalandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şube müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda ihraç üsteğmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen Ruhani K. yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs yapılan işlemlerin akabinde cezaevine teslim edildi. - ERZURUM