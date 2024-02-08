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Erzurum'da FETÖ üyesi hapse gönderildi

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Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ üyesi yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Erzurum'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Saffet B. (Özel Sektör/İşçi) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Erzurum Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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