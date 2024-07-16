Erzurum'da FETÖ soruşturması kapsamında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Erzurum'da hakkında FETÖ soruşturmaları çerçevesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisi tarafından yakalandı.

Konu ile Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 11.07.2024 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. K. (İhraç Polis Memuru) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZURUM