Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Güncelleme:

Erzurum'da düzenlenen FETÖ operasyonunda şehir dışı talebe mesulü/gözcü konumunda faaliyet yürüten 4 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar adli mercilere sevk edildi.

Erzurum'da düzenlenen FETÖ operasyonda şehir dışı talebe mesulü/gözcü konumunda faaliyet yürüten 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütünün Askeri Mahrem Yapılanması içerisinde KOD adı kullanan, Şehir Dışı Talebe Mesulü/Gözcü konumunda faaliyet yürüten; M. Ö. (Aktif Polis Memuru), M. T. (Pratisyen Hekim), R. A. (Hemşire) ve H. K (Özel Sektör/Gazeteci) simli şahıslar günü eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hazırlanan tahkikat evrakları ile adli mercilere sevk edilirken tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Watergarden AVM satıldı mı? AVM'nin ortaklarından biri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ydi 5 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü kaç yaşında, nereli? İsmet Yıldırım kimdir? AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım kaç yaşında, nereli? Azize Çeroğlu kimdir? CHP Sakarya Belediye Başkan Adayı Azize Çeroğlu kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serkan Karayiğit kimdir? CHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı Serkan Karayiğit kaç yaşında, nereli? Bedii Onan kimdir? Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan adayı Bedii Onan kaç yaşında, nereli? Ulaş Tepe kimdir? CHP Ordu Belediye Başkan Adayı Ulaş Tepe kaç yaşında, nereli? Hulusi Özen kimdir? CHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hulusi Özen kaç yaşında, nereli? Mehmet Bilgin kimdir? CHP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bilgin kaç yaşında, nereli? Kemal Karlı kimdir? Zafer Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Kemal Karlı kaç yaşında, nereli? Bayram Kazancı kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Bayram Kazancı kaç yaşında, nereli? Simurg Sarsılmaz kimdir, kaç yaşında? Muhtar adayı Simurg Sarsılmaz nereli? Ahmet Aras kimdir? CHP Muğla Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title