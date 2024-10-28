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Erzurum'da FETÖ Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Erzurum'da FETÖ Operasyonu: 5 Şahıs Gözaltına Alındı
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların, örgütün öğrenci yapılanmasında ve mahrem yapılanmasında görevli olduğu belirlendi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Ekiplerin FETÖ Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgütün öğrenci yapılanması içerisinde Bölge Talebe Mesulü (BTM), Askeri/Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde KOD adı kullanarak, Şehir Dışı Talebe Mesulü/Gözcü konumunda ve örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten; R. Ş. ( Aktif Komiser), A. B. E. (Aktif Doktor), M. Y. (Muhasebeci), E. A. (Aktif Öğretmen) ve A. S. D. (Aktif Doktor) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Şahıslar 15-21-22.10.2024 tarihlerinde yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli şahıslar etkin pişmanlık yasasından faydalanarak ifade vermiş, tamamlanan işlemleri akabinde çıkartılmış oldukları adli makamlarca 4 şahıs Adli Kontrol Kararıyla serbest bırakılmış, 1 şahıs ise Emniyetten serbest bırakılmıştır. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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