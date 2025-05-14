Erzurum'da FETÖ Mensubu Yakalandı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik nedeniyle hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalayarak adli makamlara sevk etti.
Jandarma Erzurum'da yaptığı çalışma ve operasyonlarda hakkında arama kararı olan şahsı yakaladı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu 12 Mayıs 2025 tarihinde Yakutiye ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahsın tutuklanmasını müteakip Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - ERZURUM