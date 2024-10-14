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Erzurum'da Eylül Ayında 174 Trafik Kazası!

Erzurum'da Eylül Ayında 174 Trafik Kazası!
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Erzurum'da Eylül ayı içinde meydana gelen 174 ölümlü-yaralamalı trafik kazasında, 8 kişi hayatını kaybetti, 282 kişi yaralandı. 2024 yılının ilk 9 ayında ise toplamda 1.229 ölümlü-yaralamalı kaza gerçekleşti.

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde Eylül ayı içinde 174 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının ilk 9 aylık trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Eylül ayı döneminde 174 ölümlü-yaralamalı kaza, 209 maddi hasarlı ve bu kazalarda 8 kişi öldü, 282 yaralı kayıtlara geçti.

2024 yılı 9 aylık dönemde ise bin 229 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 824 maddi hasarlı ve bu kazalarda 27 kişi öldü, 2 bin 172 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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