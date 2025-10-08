Haberler

Erzurum'da Eylül Ayında 153 Trafik Kazası: 5 Ölü, 247 Yaralı

2025 yılı Eylül ayında Erzurum'da meydana gelen trafik kazalarında 153 yaralamalı kaza ve 5 ölü kaydı bulunuyor. İlk dokuz ayda ise toplamda 1,254 ölümlü-yaralamalı kaza gerçekleşti.

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının Eylül ayında 153 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Eylül ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı Eylül ayında 153 yaralamalı kaza, 261 maddi hasarlı kazada 5 ölüm ve 247 yaralı kayıtlara geçti.

Erzurum'da 2025 yılının ilk dokuz ayında bin 254 ölümlü-yaralamalı kaza, 2 bin 104 maddi hasarlı kazada 26 ölü ve 2 bin 234 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
