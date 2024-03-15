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Erzurum'da Eşi ve Kızını Öldüren Coğrafya Öğretmeni Tutuklandı

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Erzurum'da psikolojik tedavi gören coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, eşi Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ü kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürmüştü. Zanlı tutuklandı.

Erzurum'da eşi Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ü öldüren coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün tutuklandı.

Erzurum'da psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün (46), iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştığı hemşire eşi Kadriye Böçkün (44) ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü (20) bıçak darbeleriyle öldürmüştü. Olaydan sonra kaçamaya çalışan Zülküf Böçkün, polis tarafından yakalanmıştı.

Anne Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün için Palandöken ilçesindeki Solakzade Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınmış, anne ve kızının cenazesi daha sonra Yeni Asri Mezarlık'a defnedilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Zülküf Böçkün, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Cinayet 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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