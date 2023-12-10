Erzurum Emniyet Müdürlüğü, merkez ilçelerde ve sabit uygulama noktalarında gerçekleştirdiği denetlemelerde birçok suç unsuruna rastladı. Yapılan çalışmalarda aranan şahıslar, narkotik maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemelerde çok sayıda suç unsuruna rastlandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü merkez ilçelerde ve sabit uygulama noktalarda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 102 bin 186 şahıs, 11 bin 853 araç, 334 umuma açık işyeri, 272 park ve bahçe ile 832 metruk bina üzerinde inceleme ve denetleme yaptı.

Yapılan bu çalışmalarda 303 bakaya, 204 aranan şahıs, 30 narkotik madde icraatı, 128 cezai işlem yapılan araç, 128 fişek, 15 tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 5 av tüfeği, 89 bıçak ve 7 kg 172 gr narkotik madde ele geçirildi. - ERZURUM