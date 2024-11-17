Erzurum'da Ekim Ayında 35 Trafik Kazası Yaşandı

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Ekim ayı içinde 35 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2024 yılının Ekim ayı trafik istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2024 yılı Ekim ayı döneminde 35 ölümlü-yaralamalı kaza, 6 maddi hasarlı kazada 71 yaralı kayıtlara geçti.

2024 yılı 10 aylık dönemde ise bin 208 ölümlü-yaralamalı kaza, 51 maddi hasarlı ve bu kazalarda 10 kişi öldü, 426 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM