Erzurum'da Ekim Ayında 20 Yaralamalı Trafik Kazası

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Ekim ayında 20 yaralamalı trafik kazası yaşandı. 2025 yılı Ekim ayı kayıtlarına göre, toplamda 30 yaralı bulunmakta ve 15 maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Erzurum'da jandarma sorumluluk bölgesinde Ekim ayı içinde 20 yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Ekim ayı trafik istatistiklerine bakıldığında; jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri 'ne göre; Erzurum'da 2025 yılı Ekim ayı döneminde 20 yaralamalı kaza, 15 maddi hasarlı kazada 30 yaralı kayıtlara geçti.

2025 yılı 10 aylık dönemde ise 232 ölümlü-yaralamalı kaza, 139 maddi hasarlı ve bu kazalarda 8 kişi öldü, 451 yaralı oldu. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kaza sayıları dahil edilmiyor. - ERZURUM

