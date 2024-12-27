Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Afgan ve 2 Organizatör Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekiplerinin düzensiz göçmene yönelik yaptığı operasyonda 5 Afgan ve 2 organizatör yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Göçmen, Kaçakçılık, İnsan ve Ticaret Mücadele Şube Müdürlüğü ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde; Palandöken ilçesi Nenehatun Mahallesi yolu üzerinde yapılan kontrollerde 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip Aşkale Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 2 organizatör ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" vurgusu yapıldı. - ERZURUM