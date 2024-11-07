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Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 38 Yakalandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 38 Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 38 düzensiz göçmen yakalandı. 4 göçmen kaçakçısı ise suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalarda yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 33 Afganistan, 3 Suriye ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yapılan operasyonda ayrıca göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli şahıstan 2'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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