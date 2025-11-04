Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 28 Göçmen Yakalandı

Jandarma ekipleri, Erzurum'daki sorumluluk alanlarında bir ay içinde yaptıkları operasyonlarda 28 düzensiz göçmen yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 1- 31 Ekim 2025 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen toplam 28 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 3 şüpheli organizatör hakkında adli işlem yapıldı, bunlardan 1 organizatör tutuklandı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM