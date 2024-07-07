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Erzurum'da düğün öncesi çıkan tartışmada damat silahla yaralandı

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Erzurum'da düğün öncesi düzenlenen kısır gecesinde çıkan tartışmada damat M.B. silahla yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri soruşturma başlattı.

Erzurum'da düğün öncesi düzenlenen kısır gecesinde çıkan tartışmada silahlar konuştu, damat yaralandı.

Yakutiye Mahallesi Kurtuluş Mahallesi 8. Sanayi Sokak'ta damat M.B. için düzenlenen kısır gecesinden sonra tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda büyüdü ve damat M.B. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı damat M.B., Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada, olayda şüpheli olarak aranan M.G. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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