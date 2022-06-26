Erzurum'da doktor evinde ölü bulundu Erzurum Şehir Hastanesi'nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur evinde ölü bulundu. Erzurum Şehir Hastanesi'nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur evinde ölü bulundu. Alınan bilgilere göre, olay Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur (41) kapıyı açmayınca şüphelenen komşuları çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Yerde Timur'un hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürülen Timur'un yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Timur'un cenazesi memleketi İzmir'e gönderildi. - ERZURUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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