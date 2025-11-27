Haberler

Erzurum'da Doğalgaz Patlaması: 2 Ev Yıkıldı, 1 Yaralı

Erzurum'da Doğalgaz Patlaması: 2 Ev Yıkıldı, 1 Yaralı
Güncelleme:
Erzurum'da yaşanan doğalgaz patlaması sonucu iki ev yıkıldı ve bir vatandaş yaralandı. Kentteki gaz kesintisi ve ihbarlar sonrası meydana gelen patlama, mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Erzurum'da doğalgaz patlaması sonucu 2 ev yıkıldı. Patlamada bir vatandaş yaralandı.

Erzurum'da kent merkezinde iki gündür doğalgaz sorunu yaşanıyor. Dün şehrin bir çok noktasında gaz kesintisi yaşanırken bugün sabah yaşanan patlamanın ardından bir çok bölgeden gaz sızıntısıyla ilgili ihbarlar alınmaya başladı. Erzurum'da gaz dağıtımını yapan Palen Doğalgaz ekipleri yaşanan sıkıntıya ve gelen ihbarlara müdahale etmekte yetersiz kaldı.

Patlama paniğe neden oldu

Bugün Yakutiye İlçesine bağlı Yoncalık semti, Rabiaana Hatun Mahallesinde bir evde sabah saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması mahallede paniğe neden oldu. Patlamanın şiddetiyle iki ev tamamen çökerken, çevredeki yapılarda da hasar oluştu. Bu sırada evde bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı. - ERZURUM

